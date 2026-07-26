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«Всё просто рушится». Льюис Хэмилтон опубликовал эмоциональный пост

«Всё просто рушится». Льюис Хэмилтон опубликовал эмоциональный пост

«Всё просто рушится». Льюис Хэмилтон опубликовал эмоциональный постPirelliГонщик Ferrari Льюис Хэмилтон признал в соцсетях, что ему «очень обидно» оказаться так близко к поулу на Гран При Венгрии, а затем из-за штрафа откатиться на пятое место на старте.

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