«Всё просто рушится». Льюис Хэмилтон опубликовал эмоциональный пост

«Всё просто рушится». Льюис Хэмилтон опубликовал эмоциональный постPirelliГонщик Ferrari Льюис Хэмилтон признал в соцсетях, что ему «очень обидно» оказаться так близко к поулу на Гран При Венгрии, а затем из-за штрафа откатиться на пятое место на старте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии