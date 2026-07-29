Мужчина пошутил в домовом чате и случайно прослыл мастером на все руки

Обычная шутка о ремонтной мастерской превратилась в лавину просьб от соседей.Пользователь Reddit с ником CarobImpossible9 поделился историей, как его шутка в домовом чате обернулась неожиданными последствиями.
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