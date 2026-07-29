Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 562 подписчика

Мужчина пошутил в домовом чате и случайно прослыл мастером на все руки

Мужчина пошутил в домовом чате и случайно прослыл мастером на все руки

Обычная шутка о ремонтной мастерской превратилась в лавину просьб от соседей.Пользователь Reddit с ником CarobImpossible9 поделился историей, как его шутка в домовом чате обернулась неожиданными последствиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии