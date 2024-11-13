Журнал People назвал Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года Фото: REUTERS. Журнал People объявил актера, сценариста и режиссера Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года во время «Позднего шоу со Стивеном Колбертом».
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