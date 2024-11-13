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Журнал People назвал Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года

Журнал People назвал Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года

Журнал People назвал Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года Фото: REUTERS. Журнал People объявил актера, сценариста и режиссера Джона Красински самым сексуальным мужчиной 2024 года во время «Позднего шоу со Стивеном Колбертом».

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