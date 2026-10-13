ИИ-модели смогут автономно распространяться по «умной» бытовой технике

Американская компания Anthropic сообщила, что небольшие модели искусственного интеллекта (ИИ), не требующие больших вычислительных мощностей, уже через несколько месяцев смогут самостоятельно распространяться по "умной" бытовой технике без доступа к дата-центрам.
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