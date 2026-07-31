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Русская весна

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Чудовищный взрыв на Украине: огромный гриб поднялся над Хмельницким (ВИДЕО)

Чудовищный взрыв на Украине: огромный гриб поднялся над Хмельницким (ВИДЕО)

Чудовищный взрыв прогремел сегодня в районе Хмельницкого, в небо поднялся огромный гриб дыма. Предположительно, взорвался склад боеприпасов, на военном объекте продолжают греметь взрывы вторичной детонации.

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