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У Ростральных колонн начали лазерное 3D-сканирование скульптур

У Ростральных колонн начали лазерное 3D-сканирование скульптур

Сегодня, 14 октября, специалисты начали лазерное 3D-сканирование скульптур у подножия Ростральных колонн.

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