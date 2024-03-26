Холанд – цель «Барсы» на 2025-й. При выборе между каталонцами и «Реалом» он учтет шанс не делить внимание с Мбаппе и создать противостояние, как у Месси и Роналду

В следующем сезоне «Барселона» рассчитывает на Роберта Левандовского, который отказался от предложения из Саудовской Аравии на 100 млн евро.
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