Международные гастроли стали одним из главных достижений театрального сезона «Санктъ-Петербургъ Опера»

В «Санктъ-Петербургъ Опера» завершился 39-й театральный сезон. Яркие премьеры, престижные профессиональные награды, масштабные гастроли в России и за рубежом, а также новые просветительские проекты подтвердили статус театра как одного из ведущих музыкальных коллективов страны.