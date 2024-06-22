В РФ создали РЛС «Иней», способную обнаруживать сверхмалые дроны

Инженеры из РФ изобрели новую малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) «Иней», нацеленную на обнаружение сверхмалых БПЛА на расстоянии до 5 км, заявляет гендиректор и генконструктор НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.
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