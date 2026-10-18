Почему после указа президента о приёме в гражданство нельзя сразу оформлять внутренний паспорт? Что грозит гражданину России за пересечение границы по иностранному паспорту? Как правильно согласовать присягу, если инспектор требует чёткого произношения на русском языке? И что произойдёт, если пропустить годичный срок для прохождения присяги .
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