Поче­му после ука­за пре­зи­ден­та о при­ё­ме в граж­дан­ство нель­зя сра­зу оформ­лять внут­рен­ний пас­порт? Что гро­зит граж­да­ни­ну Рос­сии за пере­се­че­ние гра­ни­цы по ино­стран­но­му пас­пор­ту? Как пра­виль­но согла­со­вать при­ся­гу, если инспек­тор тре­бу­ет чёт­ко­го про­из­но­ше­ния на рус­ском язы­ке? И что про­изой­дёт, если про­пу­стить годич­ный срок для про­хож­де­ния при­ся­ги .