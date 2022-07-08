Полицейская семья Небольсиных из Приморского края поделилась секретом семейного счастья

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Праздник призван напомнить о незыблемых нравственных семейных ценностях, о важности поддержки родных и близких людей.

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