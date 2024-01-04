Германия передала Украине 10 бронемашин Marder и боекомплекты для танков Leopard

Германия передала Украине пакет военной помощи, в который вошли десять боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex.
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