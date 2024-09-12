Глава МИД Польши: желание защищать Украину нулевое

Радослав Сикорский назвал также «весьма и весьма спорным» вопрос о том, чтобы пытаться сбивать с территории Польши над воздушным пространством Украины российские крылатые ракеты, так как «это означало бы вступление в войну»gov.
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