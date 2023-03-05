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Даблин о 0:7 от «Ливерпуля»: «Что случилось с Каземиро, Фредом? Они просто потерялись. Язык тела отдельных игроков был ужасен»

Даблин о 0:7 от «Ливерпуля»: «Что случилось с Каземиро, Фредом? Они просто потерялись. Язык тела отдельных игроков был ужасен»

Дион Даблин прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля». В 26-м туре АПЛ «МЮ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7.

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