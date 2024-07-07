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Царьград

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Лучшего нижегородского участкового задержали сразу после награждения

Лучшего нижегородского участкового задержали сразу после награждения

Лучший нижегородский участковый оказался на скамье подсудимых.Участкового обвиняют в том, что он не пресёк драку, в которой погиб мужчина.

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