Ducati Multistrada V4 RS 2024. Подробности о предстоящей версии RS

Ещё одна Multistrada? Действительно, недавно Ducati представили Multistrada V4 RS 2024 года. В линейку турэндуро Ducati уже входят базовая Multistrada V4, комплектация S, версии Pikes Peak, Rally и Grand Touring, а теперь её пополнила "самая спортивная, утончённая и эксклюзивная Multistrada".