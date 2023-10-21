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MotoTeamRussia

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Ducati Multistrada V4 RS 2024. Подробности о предстоящей версии RS

Ducati Multistrada V4 RS 2024. Подробности о предстоящей версии RS

Ещё одна Multistrada? Действительно, недавно Ducati представили Multistrada V4 RS 2024 года. В линейку турэндуро Ducati уже входят базовая Multistrada V4, комплектация S, версии Pikes Peak, Rally и Grand Touring, а теперь её пополнила "самая спортивная, утончённая и эксклюзивная Multistrada".

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