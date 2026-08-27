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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин об РПЛ: «Зенит» – главное разочарование, они должны выступать намного мощнее. «Локо» не впервые внизу таблицы, все наладится»

Бывший форвард « Локомот ива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал «Зенит» главным разочарованием на старте сезона РПЛ .

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