Резонансное нападение азиатской шпаны в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева вряд ли станет "красной линией" в решении мигрантского вопроса в России, поскольку этот политик целенаправленно занимается им.
ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА
Комментарии
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Светлана Гвоздева
Думе мозгов не хватает понять, что приличные граждане живут в своей стране, а едут прячутся в соседней стране вот именно уголовники. Специалисты по мордобою....
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1 час.
Павел Овсянников
Жалко Володина по башке не треснули. Он бы и не вышел, зассал. Он и ссыт законы принимать не выгодные мигрантам.
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1 час.
ВО
Виктор Окунев
Им продали наши уголовники.
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1 час.
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