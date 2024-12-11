«Зенит» уверен, что его «засуживают»

Петербургский клуб попросил проверить справедливость отмененных голов в матче с «Акроном». «Зенит» сообщил, что обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча последнего тура с «Акроном» из Тольятти.