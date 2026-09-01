Робертсон проигрывает Пан Цзюньсюю в квалификации British Open 2026

Австралиец Нил Робертсон потерпел поражение от Пан Цзюньсюя со счетом 1-4 в первом квалификационном раунде турнира British Open 2026 Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Пан Цзюньсюй выиграл захватывающий финальный фрейм со счетом 4-1 в матче против Нила Робертсона и завоевал себе место во втором раунде на турнире British Open 2026.