Робертсон проигрывает Пан Цзюньсюю в квалификации British Open 2026

Австралиец Нил Робертсон потерпел поражение от Пан Цзюньсюя со счетом 1-4 в первом квалификационном раунде турнира British Open 2026 Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Пан Цзюньсюй выиграл захватывающий финальный фрейм со счетом 4-1 в матче против Нила Робертсона и завоевал себе место во втором раунде на турнире British Open 2026.
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