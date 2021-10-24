Председатель СК России высоко оценил работу правоохранительных органов по раскрытию убийства 2008 года в Ленинградской области

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин отметил эффективно проведенные следственные действия сотрудников и криминалистов следственного управления СК России по Ленинградской области с участием отдела Криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России), которые провели системный анализ по раскрытию убийства 10-летней девочки в 2008 году, совершенном в городе Кингисепп.
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