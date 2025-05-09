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Крымская газета

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В Симферополе к Вечному огню возложили цветы в честь 80-летия Великой Победы

В Симферополе к Вечному огню возложили цветы в честь 80-летия Великой Победы

Сегодня в Симферополе к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата возложили цветы. Почтить память героев пришли первые лица республики и ветераны боевых действий.

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