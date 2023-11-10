«Смартфонная зависимость» оказалась разборчивой в выборе жертв

В крупнейшем в истории исследовании, проведенном учеными из Канады и США, участвовали более 50 тысяч человек со всего мира, около трети из которых, согласно результатам работы, оказались подвержены высокому риску смартфонной зависимости.
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