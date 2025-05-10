«Лучи Победы» зажглись у исторических мест в память о Героях Великой Отечественной войны

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. В регионах России прошла акция «Лучи Победы». Десятки световых столбов устремились вверх, озарив вечернее небо, в память о тех, кого уже нет с нами, но кто внес значительный вклад в победу над врагом.
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