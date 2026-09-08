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Нижегородская правда

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Нижегородский центр помощи «Честный знак» возглавляет рейтинг по количеству обработанных обращений бизнеса третий месяц подряд

Нижегородский центр помощи «Честный знак» возглавляет рейтинг по количеству обработанных обращений бизнеса третий месяц подряд

Специалисты регионального центра помощи «Честный знак» в Нижегородской области обработали 819 обращений предпринимателей с момента открытия площадки в феврале 2026 года.

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