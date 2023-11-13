"Теперь штрафуют за это?": за 1 действие в машине водитель попал на 1 000 рублей

Инцидент с водителем Lada Granta в Воронеже, получившим штраф от дорожной камеры за якобы непристегнутый ремень безопасности, стал примером того, как автоматизированные системы могут ошибаться.
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