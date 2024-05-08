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Анчелотти о камбэке с «Баварией»: «На «Бернабеу» это обычное дело. Этот «Реал» – лучшая команда в моей карьере»

«У нас были силы на камбэк, когда «Бавария» забила. Это произошло снова здесь, на «Бернабеу». Здесь, с нашими болельщиками, это вполне обычное дело.

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