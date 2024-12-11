Как причудливо закольцована история… Пять лет назад в одном выпуске мы соедини...

Как причудливо закольцована история… Пять лет назад в одном выпуске мы соединили лицемерие и двойные стандарты, сравнив равнодушие вокруг сирийской Пальмиры, которую терзали варвары из ИГИЛ (признано террористическим), и плач по сгоревшему Нотр-Дам-де-Пари во Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии