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В Днепропетровской области строят укрепления

В Днепропетровской области строят укрепления

После продвижения российской армии к югу от Красноармейска, противник спешно активизировал строительство укреплений в Днепропетровской области, которые по утверждениям украинских источников совершенно недостаточны.

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