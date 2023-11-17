Эрдоган прибыл в Германию, но его ждет сухой прием. Почему Берлин жалеет, что пригласил турецкого лидера?

Автор фото, Getty Images Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу прилетел с визитом в Берлин, но немецкие власти намерены сделать эту поездку как можно менее заметной: не будет публичных выступлений и совместных пресс-конференций; отменено даже запланированное ранее посещение главами двух стран футбольного матча между сборными Германии и Турции.