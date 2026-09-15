Адвокат Зорин сообщил о грозящем Гузеевой штрафе за рекламу препаратов

Ларисе Гузеевой, актрисе и телеведущей, грозит значительный штраф за рекламу препарата для похудения в соцсетях.
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