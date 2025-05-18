🛣️ Адлерский район: восстановление дороги после селевого потока в Молдовском округе На улице 10 лет Октября в Молдовском сельском округе ведутся активные работы по ликвидации последствий селевого схода.
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🛣️ Адлерский район: восстановление дороги после селевого потока в Молдовском округе На улице 10 лет Октября в Молдовском сельском округе ведутся активные работы по ликвидации последствий селевого схода.