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Спички - не игрушка

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А вот и санкции Палаты представителей подоспели

А вот и санкции Палаты представителей подоспели

Как и ожидалось, Палата представителей все-таки проголосовала за законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

а говорят что у нас уже многополярный мир. а санкции почему то как в водил один гегемон так и остался им. или нам  дурят о много полярном мире или мы не в состоянии с ими бороться. на силу есть обратная сторона . это так же сила да посерьезней не языком а делом. война мировая давно началась и если ты слаб и не огрызаешься тебя сожрут. нужно сделать так что бы они этого никогда не ожидали и даже не могли себе представить. но на это должен решится наш уважаемый президент. а у него голова очень на это способна только не хватает решимости....