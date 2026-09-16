А вот и санкции Палаты представителей подоспели

Как и ожидалось, Палата представителей все-таки проголосовала за законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана.
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У меня одного появился вопрос -
О ЧЁМ С ЭТИМИ ТВАРЯМИ ВООБЩЕ "разговаривать"?????????
О каком таком "мире"????????????????
а говорят что у нас уже многополярный мир. а санкции почему то как в водил один гегемон так и остался им. или нам дурят о много полярном мире или мы не в состоянии с ими бороться. на силу есть обратная сторона . это так же сила да посерьезней не языком а делом. война мировая давно началась и если ты слаб и не огрызаешься тебя сожрут. нужно сделать так что бы они этого никогда не ожидали и даже не могли себе представить. но на это должен решится наш уважаемый президент. а у него голова очень на это способна только не хватает решимости....