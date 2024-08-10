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Около 10 пассажиров опоздали и не попали на борт рухнувшего в Бразилии лайнера

Около 10 пассажиров опоздали и не попали на борт рухнувшего в Бразилии лайнера

Десять пассажиров не смогли попасть на борт самолета, разбившегося в Бразилии, из-за недоразумения с авиакомпаниями, об этом информирует портал G1, ссылаясь на рассказ молодого человека, пропустившего данный рейс.

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