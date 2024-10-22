📷Лёгкий бронеавтомобиль ЛСТС-1944, оснащенный малогабаритной многофункциональной РЛС кругового обзора на базе активной ФАР "Репейник" от ГК "СОЗ".
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📷Лёгкий бронеавтомобиль ЛСТС-1944, оснащенный малогабаритной многофункциональной РЛС кругового обзора на базе активной ФАР "Репейник" от ГК "СОЗ".