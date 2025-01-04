Военные рассказали, как освобождали от боевиков ВСУ Новооленовку в ДНР

Скриншот видео Военные группировки войск "Центр" рассказали о ходе освобождения от военнослужащих ВСУ и украинских националистов населенного пункта Новооленовка в ДНР на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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