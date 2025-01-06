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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард Чехии Штанцль с 7 голами стал лучшим снайпером МЧМ-2025, 18-летний защитник США Хатсон с 3+8 – лучшим бомбардиром

В 7 матчах прошедшего турнира 19-летний игрок забросил 7 шайб, опередив соотечественника Эдуарда Шале и финна Йессе Киискинена, на счету которых по 6 голов.

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