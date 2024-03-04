Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

АС

Анатолий Страшко

Я полагаю, что корни фашизма, читай нацизма, в иудейской идеологии. Это они провозгласили тезис об избранности одного народа. О его достоинствах, уме, человеколюбии и много чего другого очень хорошего. И отнесли себя к этому народу. Тогда кто мне скажет - почему они гонимы тысячелетиями!!??Самый типичный ответ - завидуют все. А это смех вызывает. Хотя бы потому, как они вынуждены скрывать своё еврейство. И не русские Ивановы меняют паспорта на Абрамовича, а даже нынешний Абрамович с удовольствием стал бы Ивановым. Да не может, клеймён Богом.