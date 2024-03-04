Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

Александр Халдей Представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман в интервью изданию Business Insider заявил, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, а позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной.

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Комментарии
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Maxim Yushkin
👍 Мотив Кремля был &quot;нагадить англичанке&quot;, а уж &quot;дети Сиона&quot; просто подвернулись. Вдобавок среди них тогда &quot;красных&quot; очень много было...
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11 час.
OI
Olga Ivannikova
Зря мы способствовали созданию еврейского государства
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10 час.
АС
Анатолий Страшко
Я полагаю, что корни фашизма, читай нацизма, в иудейской идеологии. Это они провозгласили тезис об избранности одного народа. О его достоинствах, уме, человеколюбии и много чего другого очень хорошего. И отнесли себя к этому народу. Тогда  кто мне скажет - почему они гонимы тысячелетиями!!??Самый типичный ответ - завидуют все. А это смех вызывает. Хотя бы потому, как они вынуждены скрывать своё еврейство. И не русские Ивановы меняют паспорта на Абрамовича, а даже нынешний Абрамович с удовольствием стал бы Ивановым.  Да не может, клеймён Богом.
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8 час.

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