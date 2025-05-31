Кто должен руководить: мужчина или женщина?

Половая принадлежность руководителя является в последнее время поводом для многочисленных дискуссий: зависит ли успех всего бизнеса от того, кто им управляет – начальник или начальница? Эксперты Северо-Кавказского федерального университета провели исследование региональных предприятий и их руководителей, чтобы понять различия в работе мужчин и женщин на высоких позициях.
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