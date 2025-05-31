ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    50 лет назад у нас ни у кого не было собственного жилья, поэтому девушек мы не водили к себе - некуда было. И ничего....Нет квартиры — не...
  • Валентин Воробьев
    Скучнющая статейка!Ненависть к Пугач...
  • Валерия
    Что же вы рассказываете про алкашню и быдло. У нормальных мужчин и женщин любое жилище в чистоте и порядкеНет квартиры — не...

Кто должен руководить: мужчина или женщина?

Кто должен руководить: мужчина или женщина?

Половая принадлежность руководителя является в последнее время поводом для многочисленных дискуссий: зависит ли успех всего бизнеса от того, кто им управляет – начальник или начальница? Эксперты Северо-Кавказского федерального университета провели исследование региональных предприятий и их руководителей, чтобы понять различия в работе мужчин и женщин на высоких позициях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх