Челябинская область стала лидером УрФО по росту госдолга: он увеличился почти в полтора раза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в июле 2023 года этот показатель составлял 42,5 млрд рублей, то к июлю 2024 достиг 60,05 млрд – рост 41%.