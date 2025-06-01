Раскрыт список звезд, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в 2025 году

В 2025 году на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет в конце июля в Латвии, ожидается выступление ряда известных артистов, включая музыканта Андрея Макаревича*, комика Семена Слепакова*, поп-дуплетВ 2025 году на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет в конце июля в Латвии, ожидается выступление ряда известных артистов, включая музыканта Андрея Макаревича*, комика Семена Слепакова*, поп-дуплет Потапа и Насти Каменских, а также Верки Сердючки.