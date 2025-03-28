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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: мост длиной 1 км обрушился через 12 минут

Землетрясение в Мьянме: мост длиной 1 км обрушился через 12 минут

В Мьянме произошло двойное землетрясение: после первичного толчка магнитудой 7,9 через 12 минут случился афтершок магнитудой 6,4.

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