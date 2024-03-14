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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис Коул о сериях «Майами» против «Сан-Антонио»: «Представляю, если бы Тиму Данкану было 29. Ману – 27. Я не собираюсь защищаться против этой команды»

«Ты понимаешь, насколько велик был Тим Данкан. Это было после его прайма. Он все равно набирал что-то около 19+11 и 2 блока в тех сериях.

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