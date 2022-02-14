Беременная Рианна и A$AP Rocky сделали сюрприз покупателям магазина Savage X Fenty в Лос-Анджелесе

Рианна и A$AP Rocky просто обожают сюрпризы! Певица и рэпер, которые в настоящее время ожидают своего первого ребёнка, на днях очень удивили покупателей в магазине бренда Рианны Savage X Fenty в торговом центре Westfield Culver City в Лос-Анджелесе.