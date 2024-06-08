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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Идиллия с подвохом: анонсирована уютная сюжетная игра Wanderstop от создателя The S...

Идиллия с подвохом: анонсирована уютная сюжетная игра Wanderstop от создателя The S...

Идиллия с подвохом: анонсирована уютная сюжетная игра Wanderstop от создателя The Stanley ParableСоздатель The Stanley Parable Дэйви Реден (Davey Wreden), соавтор Gone Home Карла Зимонья (Karla Zimonja) и композитор Minecraft Даниэл Розенфелд (Daniel Rosenfeld) объединились в студии Ivy Road для разработки новой игры.

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