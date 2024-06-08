Идиллия с подвохом: анонсирована уютная сюжетная игра Wanderstop от создателя The S...

Идиллия с подвохом: анонсирована уютная сюжетная игра Wanderstop от создателя The Stanley ParableСоздатель The Stanley Parable Дэйви Реден (Davey Wreden), соавтор Gone Home Карла Зимонья (Karla Zimonja) и композитор Minecraft Даниэл Розенфелд (Daniel Rosenfeld) объединились в студии Ivy Road для разработки новой игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)