НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Пленный из ВСУ: гуманитарная помощь редко доходит до простых украинцев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, поступающая на Украину из стран ЕС, редко доходит до подразделений на передовой и простых граждан, заявил пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Табунщиков на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии