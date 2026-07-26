Пленный из ВСУ: гуманитарная помощь редко доходит до простых украинцев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, поступающая на Украину из стран ЕС, редко доходит до подразделений на передовой и простых граждан, заявил пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Табунщиков на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.