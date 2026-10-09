Пятеро подростков раздели догола школьника и пытали его зажигалкой, вымогая деньги

В Японии полиция задержала пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет по подозрению в жестоком нападении на 15-летнего школьника .
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