Сеть микро-НПЗ по переработке пластика в бензин хотят построить в России

В Санкт-Петербурге разработали метод переработки пластиковых отходов в синтетическую нефть. Из одного килограмма пластика получается один литр нефти, пригодной для последующего использования в автомобильной промышленности, сообщает «Петербургский дневник».
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