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Царьград

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Главком ВСУ сообщил НАТО важную информацию о северокорейских солдатах

Главком ВСУ сообщил НАТО важную информацию о северокорейских солдатах

Сырский пожаловался главкому НАТО на военных из КНДРСогласно сообщению Генштаба ВСУ, Александр Сырский связался с верховным главнокомандующим Объединённых вооруженных сил НАТО Кристофером Каволи и доложил ему о предстоящей схватке с военными из КНДР.

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