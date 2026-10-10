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Царьград

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СКР возбудил дело после гибели ребенка, выпавшего из окна в Перми

СКР возбудил дело после гибели ребенка, выпавшего из окна в Перми

Следствие в Перми квалифицировало гибель пятилетней девочки, выпавшей вечером 8 октября из окна квартиры на седьмом этаже, как причинение смерти по неосторожности.

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